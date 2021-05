Claudia Faggioni

Arriva la decima. Rafael Nadal raggiunge la doppia cifra conquistando il successo numero dieci agli Internazionali Bnl d'Italia a spese del numero 1 del mondo Novak Djokovic, sconfitto con il punteggio di 7-5 1-6 6-3. Una battaglia di quasi tre ore per la più bella finale possibile in un torneo sulla terra, tra il numero 1 del ranking e il più forte di sempre sul rosso. «È incredibile - ha detto Nadal prima di sollevare il trofeo - mi ricordo la prima finale che ho giocato qui nel 2005, le cinque ore di lotta contro Coria... E oggi, sedici anni dopo, sono ancora qui. Sono felicissimo, questo campo è senza dubbio uno dei più importanti della mia carriera».

«Rafa è il più grande rivale che abbia mai incontrato, ci abbiamo creduto entrambi fino alla fine» sono invece le parole di Djokovic. «Questa settimana era importantissimo per me ritrovare il mio gioco sulla terra in vista di Parigi e sono soddisfatto. I Next Gen? Siamo noi» ha poi scherzato il serbo, rimarcando - anche a parole - di non aver nessuna intenzione di cedere lo scettro ai giovani in ascesa. Finale senza storia nel torneo femminile, con la 19enne polacca Iga Swiatek capace di liquidare con un lapidario 6-0 6-0 la ceca Karolina Pliskova in appena 46 minuti di gioco.

