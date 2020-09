Claudia Faggioni

Archiviate le prime due giornate di qualificazioni, gli Internazionali Bnl d'Italia entrano nel vivo nell'insolita veste a porte chiuse. Dopo il forfait di Thiem e Zverev, impegnati nella finale degli Us Open, il tabellone maschile vede ben due azzurri nelle prime dieci teste di serie, Berrettini (n.4) e Fognini (n.7), entrambi attesi in giornata nella conferenza stampa pre-torneo. Il romano punta in alto dopo la sconfitta dello scorso anno agli ottavi, mentre il ligure cercherà di ritrovare il feeling con la racchetta dopo la netta e prematura sconfitta all'esordio nel torneo di Kitzbuhel, al rientro in campo dopo il lungo stop e l'intervento alle caviglie. Grande attesa anche per il 19enne altoatesino Jannik Sinner, già stasera in campo contro il francese Paire e ieri protagonista di un allenamento d'eccezione sul Centrale, un set giocato con Rafa Nadal. A godere dello spettacolo, purtroppo, solo i rispettivi coach, Riccardo Piatti e Carlos Moya.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA