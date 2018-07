Clan dei casalesi, si pente il figlio del boss Sandokan

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tra i boss della seconda generazione del clan dei Casalesi, Nicola Schiavone sembrava essere un irriducibile. Uno di quei camorristi duri e puri che non avrebbero mai accettato di scendere a patti con lo Stato. Invece il figlio primogenito dell'ex capoclan Francesco Schiavone, detto Sandokan, ha deciso di collaborare con la Giustizia e potrebbe da subito rivelare segreti in grado di far tremare i palazzi della politica, ovvero quella parte di area grigia che le numerose indagini della Dda di Napoli e delle forze dell'ordine non hanno ancora svelato. Un pentimento eccellente quello del figlio di Sandokan, dal forte valore simbolico. Mentre era al 41bis, venti giorni fa, Nicola Schiavone ha manifestato la sua volontà con una lettera. Ha già reso le prime dichiarazioni ai sostituti procuratori Graziella Arlomede, Fabrizio Vanorio e Vincenzo Ranieri del pool antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, che si occupa delle indagini sui clan del Casertano, reso noto da Gomorra.Nelle prossime settimane i colloqui si intensificheranno anche in ragione del fatto che il 40enne figlio di Sandokan ha a disposizione 180 giorni, come prevede la legge, per poter rivelare tutto quanto a sua conoscenza su episodi criminali. Nicola Schiavone sta scontando cinque ergastoli ed ha guidato il clan dall'arresto del padre, avvenuto nel 1998. (M.Lan.)riproduzione riservata ®