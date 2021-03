Clamoroso a Torino: il Benevento batte la Juve 1-0 ed entra nella storia. L'ex Inzaghi compie l'impresa con un gol di Gaich al 69', mentre il Milan rimonta due volte la Fiorentina e passa 3-2, restando l'unica vera antagonista dell'Inter (per i Viola Pulgar e Ribery, per i rossoneri Ibrahimovic, Diaz e Calhanoglu). L'Atalanta passa 0-2 al Bentegodi, con il Verona di Juric costretto a un altro stop casalingo. Gasperini aggancia così la Juve di Pirlo a quota 55 al terzo posto. Partita comandata dalla Dea che risolve la contesa già nei primi 45'. In vantaggio con un rigore (sacrosanto, mano d Dimarco)di Malinoskiy al 33 e raddoppio di Zapata al 42', al termine di un'azione personale. Torna alla vittoria la Samp di Ranieri, che supera 1-0 il Torino grazie alla rete di Candreva a metà dalla prima frazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 05:01

