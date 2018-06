Civita, la città che incanta

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniUn piccolo summit con alcuni dei più celebri talenti del settore. È La città incantata, meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo, alla sua quarta edizione, da domani a domenica nell'atmosfera unica di Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo. Già nell'élite dei borghi più belli d'Italia e candidato bene Unesco, il paesino ospiterà una schiera di animatori, registi, sceneggiatori, street artist, storyboarder, grafici e coloristi per una manifestazione open air che permetterà di viverne appieno il centro storico. Tra piazze, vicoli e giardini privati, cinquanta addetti ai lavori saranno i protagonisti di incontri, workshop, rassegne, proiezioni ed esposizioni mentre una retrospettiva tutta in rosa vedrà in mostra, tra gli altri, i lavori di Fusako Yusaki, Candy Kugel, Francesca Ferrario e Lucia Bulgheroni. Negli eventi in calendario, Meet my toon darà a designer e cartoonist l'opportunità di mostrare i propri lavori ai professionisti presenti (info www.lacittaincantata.it).riproduzione riservata ®