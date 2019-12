City lunch da lunedì venerdì, e brunch sabato e domenica. Queste le proposte firmate dallo chef Alessandro Circiello, noto volto televisivo, per Esposizioni, nuova realtà di gusto all'interno della Serra del Palazzo delle Esposizioni. Il City Lunch, dalle 12,30 alle 15,30, al prezzo fisso di 16 euro, segue la filosofia mangiare a colori. «Ad ogni pasto si dovrebbero mangiare i cinque colori di frutta e verdura - dice lo chef - l'offerta è costruita proprio sui cinque colori, che peraltro sono disponibili tutto l'anno». Così ora ad assicurare l'arancione è una zuppa di zucca, al rosso invece pensa l'orzo perlato con cavolo rosso e ricotta salata e così via. Differente la filosofia del brunch, dalle 12,30 alle 15,30 - il costo è 30 euro - che ogni weekend esplora i piatti tipici di una regione. «È un modo sano per far conoscere il bello e il buono d'Italia, ed educa a mangiare in modo consapevole».

Esposizioni - Roma, via Milano 9A, tel. 348/28.11.302 - sempre aperto - costo: da 16 euro.

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 05:01

