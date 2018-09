CITTÀ BESTIALE

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleIl recente articolo del New York Times che dipinge Roma come sporca e invasa dai gabbiani riaccende i riflettori - e le polemiche - sul decoro della città. «Roma messa alla berlina dai quotidiani mondiali», attaccano dal Pd. Il Campidoglio a 5 Stelle, da parte sua, annuncia l'arrivo di nuovi cestoni per i rifiuti anti-gabbiani, a partire dal centro storico. Ma tra le ipotesi in campo per abbattere la presenza massiccia dei gabbiani urbani c'è anche quella della loro sterilizzazione.La sindaca Virginia Raggi, nel commentare la denuncia della prestigiosa testata internazionale, punta il dito contro «la raccolta differenziata che negli anni precedenti è stata organizzata un pò a singhiozzo e che ha portato ad una serie di drammi che stiamo pian piano risolvendo. Dovremmo recuperare l'orgoglio di essere romani. Noi ci siamo rimboccati le maniche e stiamo facendo di tutto per riportare la città agli splendori che merita. Le critiche che ci aiutano a migliorare le facciamo nostre, quelle fatte solo per distruggere no», afferma la prima cittadina. «I gabbiani hanno modificato il loro comportamento alimentare ed etologico con l'apertura della discarica di Malagrotta. Ora, come conferma la Lipu (lega italiana protezione uccelli), dal 2014 sono in diminuzione e si stimano in una cifra pari a circa 10 mila esemplari a Roma», spiega Edgar Meyer dello staff dell'assessorato all'Ambiente.«Anziché preoccuparsi della pulizia della città Montanari e Raggi si cimentano nella sterilizzazione seriale. M5S ha trasformato il Campidoglio in un laboratorio di contenimento nascite», commenta caustico il consigliere dem Marco Palumbo. L'assessore Pinuccia Montanari, intanto, fa sapere che si sta lavorando alla realizzazione di «nuovi cestini per rifiuti in ghisa che non siano preda dei gabbiani, come avviene oggi, e che rispettino anche i criteri di sicurezza pubblica».riproduzione riservata ®