CITTÀ BESTIALE

Enrico ChillèStava vagando impaurito nel bel mezzo della strada e ha rischiato di essere investito dalle auto in corsa, ma i vigili urbani lo hanno salvato. Tutto è finito bene per un maialino che ieri mattina è comparso, all'improvviso, lungo viale Filippo Tommaso Marinetti, a due passi da via Laurentina.Non è chiaro come sia finito in strada: proprio su questo si stanno concentrando le indagini per risalire al proprietario.I primi ad accorgersi della presenza dell'animale sono stati alcuni automobilisti che hanno rischiato di centrare in pieno il maialino, che dopo aver attraversato la strada si trovava proprio in mezzo alla carreggiata, all'altezza dell'incrocio tra viale Marinetti e via Kafka. Sul posto, dopo le segnalazioni dei cittadini, sono subito intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia di Roma Capitale, che hanno bloccato e posto in sicurezza il maiale, un cucciolo di circa tre o quattro mesi. I vigili urbani hanno quindi allertato il veterinario della Asl e le guardie zoofile, che hanno preso in cura l'animale, portato in una fattoria didattica nella zona di Castel di Guido, nei pressi di via Aurelia.Il Babe de' noantri, spavento a parte, gode di ottima salute ed è riuscito non solo a trovare una nuova casa, dove diventerà sicuramente il beniamino di tanti bambini e ragazzi, ma soprattutto ad evitare la macellazione.Ora, però, si cerca di capire come abbia fatto il maialino ad arrivare fino a ridosso della Laurentina. Sono in corso accertamenti per risalire al proprietario dell'animale, che si sospetta essere scappato da qualche allevamento delle zone limitrofe.riproduzione riservata ®