Ciro & Zaniolo: una notte da bellissimi. Chiesa olè

SIRIGU 6

Una parata in apertura, poi viene salvato dalla traversa (32' st Meret ng: non fortunato il 24° debuttante del Mancio, prende subito una rete su una botta di Babayan).

DI LORENZO 6,5

Spinge costantemente a destra, sino a quando Mancini gli chiede di chiudere il match da centrale.

BONUCCI 6

Riscatta un errore che innesca l'azione della traversa armena con un tracciante illuminante per il 3-0 di Barella (24' st Izzo 6: pressa chiunque).

ROMAGNOLI 6,5

Seconda rete consecutiva in azzurro. Anche così risponde ad Acerbi (a segno in Bosnia) nel duello interno per un posto al sole verso Euro 2020.

BIRAGHI 6

Ordinaria amministrazione per l'interista.

TONALI 6

Qualche errore tecnico di troppo, ma anche tanta voglia di combattere.

JORGINHO 6

Un tocco delicato per il 5-0 di Zaniolo, il penalty del 6-0 perfetto.

BARELLA 7

Terzo in azzurro in 12 presenze, più altri sprazzi di qualità e quantità. Gioca 45': Antonio Conte ringrazia (1' st Orsolini 7: timidezza questa sconosciuta. All'esordio un rigore procurato, la rete dell'8-0 e l'assist per Chiesa).

ZANIOLO 8

Pareggia Immobile con una doppietta e un assist, per lo stesso bomber della Lazio. Disputa un tempo nel tridente e uno a centrocampo.

IMMOBILE 8

Doppietta, doppia cifra in azzurro (10 centri). In aggiunta l'assist per il 2-0 di Zaniolo e un legno.

CHIESA 7,5

Vuole segnare per la prima volta in Nazionale alla 17ª presenza, le stesse di papà Enrico. Dopo un palo, una traversa e due assist, sfata la maledizione.

MANCINI 10

Non è il voto solo di questo 9-1. È quello di un 2019 perfetto. 10 vittorie su 10. Avversari non da far tremare le vene ai polsi, ma spirito di gruppo e idee di gioco lasciano molto ben sperare per quando l'asticella inevitabilmente si alzerà.

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA