Ciro ritrovato, per Acerbi un esordio da applausi

DONNARUMMA 6

L'unico tiro che subisce è il rigore di Pukki, poco dopo un giallo rivedibile comminatogli da Madden. Per il resto svetta su qualche cross.

IZZO 6

Disciplinato ed applicato da terzino destro. Con compiti diversi da quelli che Mazzarri gli assegna nel Torino.

BONUCCI 6

Non soffre troppo dietro e, come suo solito, non si nasconde quando deve impostare

ACERBI 6,5

Nel suo esordio in azzurro in una partita che non sia un'amichevole dimentica in fretta qualche tremore iniziale. E potrebbe pure fare gol.

EMERSON NG

Si fa male dopo appena 7' (8' pt Florenzi 5,5: jolly per eccellenza. Parte forte a sinistra, mentre la ripresa è ampiamente meno performante).

BARELLA 6,5

Partita in crescita, al di là della botta sul gomito di Vaisanen che induce Madden a fischiare il severo rigore contro la Finlandia. Mostra energia sino all'ultimo.

JORGINHO 6,5

Primo tempo con un'ammonizione imprudente e un marchiano errore in appoggio. Ma la battuta decisiva dal dischetto, per la precisione e la difficoltà psicologica del momento per la squadra, ha un enorme peso specifico.

SENSI 6

Primo tempo di grande qualità, sulla falsariga dell'inizio di stagione con l'Inter. Rischia però di rovinare tutto perdendo palla e commettendo fallo nell'azione del penalty finlandese. Per fortuna l'Italia non paga dazio.

CHIESA 6

«Dovrebbe segnare ogni tanto», disse di lui il patron viola Commisso. Per ora anche Mancini si deve accontentare di qualche strappo e del bell'assist per Immobile (28' st Bernardeschi 5,5: solo una punizione larga).

IMMOBILE 7

Non faceva gol in azzurro da oltre due anni, un digiuno che stava cominciando a pesare. Buona anche la partecipazione alla manovra (31' st Belotti 6,5: due tiri e due parate su di lui di Hradecky ad evitare l'1-3. Incisivo).

LORENZO PELLERGINI 5,5

Tanta corsa, ma non molto di più. Meglio da subentrato in Armenia.

MANCINI 6,5

Sette vittorie consecutive, di cui sei (su sei gare) verso Euro 2020. La via azzurra continua ad essere confortante.

Lunedì 9 Settembre 2019, 05:01

