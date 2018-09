CIRO È IMMOBILE

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - A digiuno da quasi un mese Ciro Immobile ha fame di gol. Un'astinenza lunga quella del bomber napoletano, che dopo lo splendido gol all'esordio contro il Napoli lo scorso 18 agosto, che comunque non evitò la sconfitta alla Lazio, l'attaccante è rimasto a secco sia con la maglia biancoceleste che con quella della Nazionale. Smaltita la delusione per la mancata qualificazione all'ultimo Mondiale in Russia, Ciro sperava di benedire la gestione Mancini con un bel gol magari decisivo per la vittoria. l'Italia invece si è dovuta accontentare di un misero punto in due gare, ottenuto grazie alla rete segnata su rigore da Jorginho. Immobile è deluso, avrebbe voluto dare il suo contributo per cancellare l'incubo del Mondiale mancato, invece è rimasto a bocca asciutta. In panchina nella prima gara contro la Polonia (0-0) con il Portogallo il ct lo ha scelto al posto di Balotelli ma nonostante il gran lavoro è apparso ancora indietro nella condizione fisica e non è riuscito mai ad impensierire seriamente il portiere avversario. E' rientrato a Roma deluso ma con tanta voglia di riscatto. Non vede l'ora di scendere nuovamente in campo ma soprattutto di tornare al gol. Domenica a Empoli guiderà ancora una volta l'attacco biancoceleste per sbloccarsi.Un digiuno lungo per il capocannoniere dell'ultima stagione ma che non preoccupa Inzaghi. Lo scorso campionato infatti l'attaccante ci è passato per ben due volte, e nonostante tutto ha regalato punti e vittorie preziose ai biancocelesti salendo sul gradino più alto dei bomber d'Italia in compagnia di Icardi. Era accaduto prima della sosta tra il 26 novembre e il 23 dicembre (quattro gare) con in mezzo la famosa Lazio-Torino, fortemente condizionata dall'arbitro Giacomelli che costò all'attaccante anche un rosso, il digiuno si è ripetuto tra il 21 gennaio e il 19 febbraio (cinque gare) con Immobile che tornò al gol in casa con una doppietta che stese il Verona. L'attaccante scalpita caricato anche dall'imminente firma sul rinnovo di contratto. L'accordo tra le parti è già stato trovato, manca solo l'annuncio ufficiale: accordo fino al 2023 a 3 milioni di euro netti a stagione premi esclusi con la cifra che può lievitare fino a 3,5 milioni. Ciro diventerà così il giocatore più pagato dell'era Lotito. L'attaccante adesso vuole a tutti i costi la qualificazione in Champions e la finale di Europa League e l'Uefa punta su di lui tanto e su Instagram lo ha scelto come uomo copertina del nuovo contest su chi sarà il re dei cannonieri in Europa. Per la Nazionale ci sarà tempo.