Circonciso dal santone muore un altro bimbo

Il secondo bambino nel 2019, il terzo in pochi mesi. Un altro neonato, figlio di genitori nigeriani, è morto a causa di una emorragia causata da una circoncisione avvenuta fuori dalle strutture mediche. Il dramma è avvenuto a Genova e segue di pochi giorni la morte di un altro neonato ghanese, morto in provincia di Reggio Emilia.

La polizia ha arrestato un ghanese di 34 anni, considerato un santone nella comunità africana, che avrebbe effettuato la circoncisione sul bimbo, nato da un mese: l'uomo è stato fermato su un treno a Ventimiglia, mentre stava cercando di attraversare il confine con la Francia. In cella anche la mamma 25enne e la nonna del bambino, che avrebbero partecipato al rituale; il papà del bambino invece è fuori dall'Italia per lavoro, e le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciarlo. Per il ministro della Salute Giulia Grillo si tratta di un tema «complesso e bisogna confrontarsi con le autorità religiose». Ma - scrive la Grillo su Twitter - l'assoluta priorità è individuare un protocollo per la sicurezza dei bambini». (L.Cal.)

