Circa 80 bici elettriche all'Eur e sei hub, posteggi dedicati, a partire dal prossimo anno. Il Campidoglio, insieme a partner europei, ha aderito al piano cofinanziato dalla Commissione Europea, nell'ambito di Horizon 2020 per il progetto Elviten, promosso dal IX Municipio. Il piano, in corso di sperimentazione in diverse città pilota, si concretizza nella creazione di un servizio di trasporto mediante l'utilizzo di veicoli elettrici leggeri come biciclette, scooter, tricicli e quadricicli, con l'obiettivo di promuovere un sistema di mobilità cittadina nuovo e integrato, che possa incidere positivamente sull'inquinamento atmosferico, il traffico, la possibilità di parcheggio e la sicurezza. Dovrebbero essere realizzati sei posteggi dedicati, ciascuno dotato di 13 biciclette elettriche per un totale di 78 mezzi, a disposizione de cittadini gratuitamente per un periodo di prova di 14 mesi. Salvo imprevisti sul territorio municipale saranno installati posteggi dedicati e bici elettriche a partire da marzo 2019. «Questo servizio corre di passo con le iniziative messe in campo a favore della ciclabilità su tutto il territorio di Roma Capitale, grazie ai nuovi progetti e al ricovero delle bici nei condomini», la promessa del Campidoglio nell'annunciare la road map.(P. L. M.)