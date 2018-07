«Cirasela rischia la paralisi»

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sembrano non finire mai le ore di apprensione per Cirasela, la bimba rom di 14 mesi ferita alla schiena a Roma da un colpo di pistola ad aria compressa. La piccola rischia la paralisi: dopo aver scongiurato per lei il pericolo di vita, i medici dell'ospedale Bambino Gesù non possono ancora stabilire se la bambina riuscirà a camminare.La piccola, che è stata trasferita ieri in un reparto di degenza ordinaria, è in lento miglioramento ed è costantemente assistita dai sanitari, che continuano a sperare anche se «al momento non è possibile escludere che non ci siano stati danni permanenti alla colonna vertebrale». E non si dà pace il responsabile di quanto è accaduto poco più di una settimana fa: «Volevo solo provare la pistola, non ho mirato contro quelle persone», aveva detto ieri l'italiano di 59 anni, ex dipendente di Palazzo Madama, indagato per avere esploso quel colpo dalla sua pistola ad aria compressa. Il piombino esploso dal 59enne ha colpito alla schiena, altezza scapola, la bimba nomade, che in quel momento si trovava in braccio alla madre mentre percorrevano viale Palmiro Togliatti, a Roma. Nei confronti dell'uomo c'è l'accusa di lesioni gravissime e sull'eventuale movente razziale dell' episodio gli inquirenti restano cauti.