Cipro fa acqua: stazione allagata Il Tevere sorvegliato speciale

Roma in ginocchio per il maltempo che si è abbattuto sulla Capitale, in particolare nella notte tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. Diversi gli allagamenti in varie zone della città, con disagi anche al traffico e alla circolazione dei mezzi pubblici. Le prossime ore saranno ancora più delicate: la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla su tutto il Lazio per pioggia e vento e quella arancione sull'Appennino reatino e sui bacini dell'Aniene e del Liri. Inoltre, le temperature potrebbero abbassarsi drasticamente in settimana.

ROMA ALLAGATA Le bombe d'acqua abbattutesi a più riprese sulla Capitale hanno causato allagamenti in diversi punti della città, anche per via dei tombini e delle caditoie ostruiti. Da San Lorenzo al Tufello, passando per piazza Bologna, la stazione Tiburtina, la Laurentina e la Collatina, sono diverse le strade completamente allagate, specialmente in corrispondenza dei sottopassaggi. I percorsi degli autobus, in tutti i quadranti di Roma, sono stati deviati proprio a causa delle condizioni del manto stradale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria, come accaduto sulla Roma-Viterbo.

LA METRO FA ACQUA Come ampiamente prevedibile, il maltempo ha colpito anche la metro A: completamente allagata la stazione di Cipro, chiusa ai passeggeri ieri mattina e riaperta solo dopo quattro ore.

ALLARME PIENA La pioggia ha ingrossato anche le acque del Tevere, costringendo le autorità a chiudere gli accessi alle banchine per precauzione. Sarà fondamentale monitorare la portata del Tevere nelle prossime ore: la piena fa paura e per sicurezza è stata anche aperta la diga sotto il ponte di Castel Giubileo.

ALLERTA GHIACCIO Come se non bastassero i danni causati dal maltempo, nelle prossime ore, e fino a venerdì, resta l'allerta per le basse temperature. Le condizioni meteorologiche andranno monitorate costantemente nei prossimi giorni per far sì che possa scattare con il giusto tempismo il piano del Campidoglio contro il ghiaccio, che già nella scorsa settimana aveva causato disagi alla circolazione e incidenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Gennaio 2021, 05:01

