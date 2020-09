Ciontoli: «Non volevo uccidere Marco»

Hanno deciso di riaprire le scuole oggi, con una settimana di ritardo, per farsi trovare pronti con i banchi, i docenti e la pulizia delle classi. Ma è stato inutile. Al comprensivo Maffi, dove i genitori e il personale scolastico hanno provveduto a pulire e a spostare gli arredi, i banchi non ci sono: «Nonostante le numerose segnalazioni da parte della dirigente - spiega Dino Cozzi, presidente del consiglio di istituto riapriamo la scuola senza arredi nuovi: dovevano arrivare il 18. Così salta il tempo pieno». Stesso ritardo anche alla scuola Oberdan dell'istituto di via Fabiola che oggi riapre con classi divise e pochi banchi in aula. Alcuni genitori hanno segnalato anche la scarsa pulizia della scuola dopo i seggi elettorali: «Serviva più attenzione denuncia Giovanni Picone, capogruppo della Lega al Municipio XII, chiedendo al Campidoglio i dettagli degli interventi di pulizia - a garanzia della salute dei bambini. E' vergognoso, per questo abbiamo chiesto un report degli interventi al Sindaco Raggi».(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 05:01

