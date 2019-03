Ciò che ha fatto infuriare di più il povero Claudio però sono gli atteggiamenti nevrotici di una squadra già bacchettata da Di Francesco per questo motivo. La furiosa lite tra Dzeko ed El Shaarawy negli spogliatoi di Ferrara ha lasciato strascichi e ha costretto Ranieri ad alzare la voce. Se non la smettete faccio entrare i tifosi a Trigoria, avrebbe detto al gruppo che proprio non riesce a compattarsi. I nuovi non si sono integrati coi senatori. E gli stessi senatori sono nervosi per un futuro in bilico e per i risultati che non arrivano. Il clima nello spogliatoio è gelido e gli episodi di intolleranza non sono mancati: dagli scatti d'ira di Dzeko con compagni (pure Cristante e De Rossi) e avversari alle offese di Kolarov e Manolas ai tifosi passando per le lamentele di Kluivert e Karsdorp dopo qualche esclusione.

