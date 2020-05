«Cinquecento miliardi per ricostruire l'Ue»

Un piano da 500 miliardi di euro per rilanciare l'economia europea travolta dal coronavirus. A lanciarlo, con un'intesa bilaterale annunciata dpo una videoconferenza,il presidente francese Macron e la cancelliera tedesca Merkel. L'obiettivo è «sostenere una ripresa sostenibile che ripristini e rafforzi la crescita nella Ue». Germania e Francia sostengono «la creazione di un fondo di stimolo ambizioso, temporaneo e mirato come parte del prossimo bilancio della Ue dotato di 500 miliardi di euro», scrivono i due leader. L'aspettativa era che il piano Ue fosse di almeno mille miliardi. Nella dichiarazione franco-tedesca viene indicato che il fondo servirà «per i settori e le regioni più colpite, sulla base di programmi di bilancio Ue e nel rispetto delle priorità europe». I 500 miliardi serviranno a rafforzare gli investimenti, in particolare nelle transizioni ecologica e digitale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 05:01

