Cinque morti. È pesantissimo il bilancio del un incidente stradale che ieri alle 17,30 ha paralizzato il tratto della bretella di collegamento tra A1 e A21, all'altezza di San Pietro in Cerro, nel Piacentino. Le vittime sono muratori di una ditta edile di Corte Franca, in provincia di Brescia: stavano facendo ritorno verso casa. Tutti residenti tra il Bresciano e il Bergamasco: tre italiani di 55, 60 e 67 anni e due marocchini di 40 e 51 anni. Il furgone Fiat Doblò su cui viaggiavano ha tamponato a forte velocità il tir che lo precedeva. L'impatto è stato violentissimo, i cinque uomini sono morti sul colpo. Secondo i primi rilievi della Polstrada di Cremona, il mezzo pesante aveva dovuto fermarsi perché davanti aveva una coda di auto ferme per un altro incidente. Il conducente del Doblò, con la vista ostruita dal tir che aveva davanti, non se ne deve essere accorto: sull'asfalto non ci sono neppure segni di frenata. Nell'impatto i furgone si è letteralmente disintegrato.

In mattinata un altro operaio è morto in un incidente stradale nel Vibonese, a ridosso di uno dei cantieri della Salerno-Reggio Calabria: investito da un auto, Domenico Careri, 59 anni, di Nicastro, è morto sul colpo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 05:01

