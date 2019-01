Cinque milioni per 6 anni

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le società ricollegate a Francesco Totti, avevano già collaborato con l'amministrazione capitolina per rispondere alle emergenze immobiliari della città: la Immobiliare Ten, una delle aziende del Pupone infatti già nel 2015, aveva stipulato con il Campidoglio un accordo per l'affitto di 35 appartamenti in via Francesco Tovaglieri, nel quartiere Alessandrino. Una locazione vantaggiosa per l'ex capitano giallorosso: il contratto infatti aveva una durata di 6 anni, e ha portato nelle casse della Immobiliare Ten ben 5 milioni di euro. Ma quegi stessi appartamenti erano finiti nell'occhio del ciclone a causa della scarsa manutenzione che veniva effettuata nello stabile: gli inquilini infatti riportavano infiltrazioni dai soffitti e la spiacevole presenza di scarafaggi all'interno delle case.L'accordo fra Comune e Totti sarebbe stato possibile grazie all'aiuto di Luca Odevaine: l'allora capo di gabinetto dell'ex Sindaco di Roma Walter Veltroni risultava come presidente della commissione di gara.