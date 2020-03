Cinque miliardi per la cassa integrazione in deroga

Stanziati 5 miliardi per la cassa integrazione in deroga per 9 settimane. La cassa in deroga sarà estesa anche a settori ora non coperti, compresi agricoltura e pesca. Un premio di 100 euro per il mese di marzo verrà dato ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro. Il premio, rapportato ai giorni di lavoro in sede, spetta a chi guadagni non più di 40mila euro l'anno ed è esentasse. Viene dato in via automatica dal datore di lavoro, se possibile nella busta paga di aprile o comunque entro il conguaglio di fine anno. Per i lavoratori dipendenti e autonomi, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività e che nel corso del 2019 non avevano guadagnato più di 10mila euro viene istituito un fondo da 200 milioni per l'erogazione di una indennità nel 2020.(A.Sev.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 05:01

