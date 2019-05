Cinque generali a controllo dei dipartimenti

Sono entrati in servizio in Campidoglio i cinque generali scelti da Virginia Raggi a capo di altrettanti dipartimenti. Ieri la prima cittadina ha postato una foto in loro compagnia sui suoi social spiegando: «Dopo aver sbloccato le assunzioni del personale dipendente, stiamo pianificando l'acquisizione di nuovo personale dirigente. Grazie alla profonda sinergia sviluppata con il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta abbiamo accolto nei giorni scorsi cinque generali, provenienti dall'Esercito e dall'Aeronautica Militare, a guidare cinque Direzioni di Roma Capitale. Si tratta di professionalità di primissimo livello con alle spalle una vita intera dedicata alle istituzioni con risultati autorevolissimi. Una scelta che, oltre ad assicurare qualità indiscutibili, garantisce un risparmio alle casse capitoline».(P. L. M.)

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

