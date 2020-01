Cinque corrieri della droga e 35 chili di marijuana sequestrati è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia Parioli nei pressi della stazione ferroviaria Tiburtina. Il primo a finire in manette è stato un cittadino nigeriano di 25 anni, irregolare sul territorio Nazionale, che è stato sorpreso nei pressi della stazione ferroviaria Tiburtina, con poco più di un chilo di droga avvolta in un involucro di cellophane custodito all'interno dello zainetto. I Carabinieri qualche ora più tardi, hanno fermato un cittadino romeno di 24 anni, residente a Roma e con precedenti penali, bloccato per un controllo alla circolazione stradale;: nel corso della perquisizione i militari hanno trovato e sequestrato nel portabagagli un involucro di cellophane contenente poco più di un chilo di marijuana e circa 100 euro in contanti.

Lunedì 27 Gennaio 2020, 05:01

