Cinque casi positivi: solo 2 a Roma

Simone Pierini

I dati del contagio nel Lazio ieri hanno visto un aumento di cinque casi Covid, di cui tre sono d'importazione: due registrati nella città di Roma e uno a Latina di rientro dall'India (che era correttamente in isolamento). Ulteriori due positivi arrivano da accesso al pronto soccorso dall'ospedale San Pietro e uno dal pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata. Zero i decessi, con il totale che resta invariato a quota 842 mentre le persone attualmente positive sono 873 di cui 13 in terapia intensiva e 202 ricoverati in altri reparti. Sono invece 658 le persone in isolamento domiciliare e 6495 i guariti. Nella mattinata di ieri infine i rappresentanti della Asl Roma 2 hanno incontrato alcuni rappresentanti della comunità del Bangladesh per dare informazioni operative che verranno tradotte nella lingua madre e diffuse attraverso social e i canali della comunità. Coloro che dal 1° giugno sono rientrati dal loro Paese o siano entrati in contatto stretto con persone di rientro dal Bangladesh sono stati invitati a recarsi presso il drive-in di Santa Caterina delle Rose operativo tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18 in Largo Preneste per effettuare i test.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Luglio 2020, 05:01

