Cinque arresti, tre denunciati e tre negozi sanzionati per aver violato l'ordinanza anti-alcol. È il bilancio degli ultimi controlli dei Carabinieri di Piazza Dante a San Lorenzo per contrastare fenomeni di illegalità e degrado. Quattro i pusher arrestati, tutti di origini nord africane e senza fissa dimora, di età compresa tra i 19 e 25 anni. I quattro sono stati sorpresi dai militari in via degli Aurunci, in via dei Sabelli e via dei Volsci, mentre cedevano dosi di hashish e marijuana a giovani acquirenti, identificati e segnali al Prefetto.In manette anche un cittadino romeno risultato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma. I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno anche eseguito numerosi accertamenti agli esercizi commerciali della zona elevando sanzioni amministrative per un totale di circa 8 mila euro. In particolare due minimarket sono stati sanzionati per la violazione divieti imposti dall'ordinanza sindacale e dalle disposizioni sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche; in via dei Sardi, un altro negozio di vicinato è stato sanzionato per circa 7 mila euro per aver venduto alcolici, in bottiglie di vetro oltre l'orario consentito.