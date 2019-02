Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cinque appuntamenti per scoprire tutte le ricchezze del nostro Sud, raccontando storie di imprenditoria e di cultura, di gastronomia e di creatività. Parte dopmani, presso il gotha della ristorazione vegetariana Il Margutta Veggy Food & Art, in via Margutta 118, il primo ciclo di Territorio e Identità: cinque serate per raccontare il Sud, tra suoni e profumi, colori e tradizioni. Riflettori puntati, per la prima serata, su Matera, capitale europea della cultura 2019, e su tutta la Basilicata.L'iniziativa, con l'ideazione e l'organizzazione di Tina Vannini, ha come focus, ovviamente, il food, ma non solo. Sarà infatti proposto un menu di quattro portate profondamente intrecciato con la regione protagonista dell'appuntamento. In questo caso, il resident chef Mirko Moglioni proporrà La Cialledda, Cavatelli di grano arso con pomodorini e cacioricotta, Patate Raganate e Torta di Ricotta, strazzate e cartellate. I piatti saranno accompagnati dai vini delle cantine Re Manfredi, e includono il Bianco 2018, l'Aglianico del Vulture 2015, il Vigneto Serpara 2012. Prezzo della cena: 35 euro, vini inclusi. Start, ore 20.30. «È un progetto ambizioso - spiega la titolare Tina Vannini - che cerca, in occasione della convivialità di una cena appositamente studiata e dedicata, di raccontare Storia e storie delle nostre regioni».