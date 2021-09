Cinquanta chili di cocaina in giro per Roma a bordo di due utilitarie

Emilio Orlando

Un fiume di droga pronto ad invadere le piazze di spaccio, soprattutto quelle di Fidene, del Tufello e di San Basilio. Un mega affare gestito da una sola organizzazione criminale.

Non solo. Come nella serie televisiva Miami Vice, la cocaina veniva trasportata a bordo di piccole utilitarie per non dare nell'occhio: alla guida persone disperate, bisognose di denaro, arruolate come corrieri e che ora rischiano decenni di carcere.

Cinquanta chili di cocaina purissima, è il carico che i narcotrafficanti stavano spostando dalla Borghesiana a un altro deposito dove da li poco sarebbe stata distribuita. Il maxi sequestro, messo a segno dai detective del distretto di polizia Fidene Serpentara, ha portato anche in manette il 41enne Walter Bongarzone: colui cioè che stava effettuando il trasbordo dello stupefacente da una macchina all'altra. L'uomo arrestato, con piccoli precedenti penali e residente sul litorale, era a bordo di una Micra vicino ad una Yaris parcheggiata (utilizzata come deposito mobile). L'ha aperta ed ha iniziato a spostare i pacchi da una macchina all'altra. A quel punto gli agenti sono intervenuti e lo hanno bloccato. Nelle due utilitarie sono stati trovati in totale 46 panetti di cocaina purissima che, da li a poco, sarebbe stata ceduta ad altri spacciatori di medio livello.

Gran parte dei mattoni di coca, marchiato con con la sigla BIO, erano ben in vista nel cofano, mentre nella Yaris lo spacciatore li stava accuratamente nascondendo. Evidentemente perché quella sarebbe stata l'auto che doveva girare per la città allo scopo di rifornire i grossisti.

Si tratta del terzo imponente sequestro di droga della polizia i Fidene, dopo quello effettuato in una Escape Rom e quello dello scorso luglio (oltre 70 chili di cocaina) avvenuto al casello di Fiano Romano dove fu arrestato un 36enne ingaggiato come corriere e trasportatore dei boss del narcotraffico in azione nella capitale.

