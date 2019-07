Cinquant'anni dal 20 luglio 1969 quando il mondo intero rimase con il fiato sospeso - per 19 ore di diretta tv - per assistere al primo sbarco dell'uomo sulla Luna. Cinquant'anni sono pochi e assieme tantissimi, soprattutto nello studio scientifico e astrofisico. Lo scrittore Stefano Sandrelli, anche responsabile della didattica e della divulgazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica racconta la Luna, l'esplorazione passata e presente appena iniziata, ma anche Marte, ingegneri, fisici, matematici, la sfida tra Stati Uniti e Unione Sovietica, le più interessanti lune del nostro angolo dell'universo. E completa le pagine coinvolgenti per i ragazzi ma mai a discapito della puntualità, l'intervista a Samantha Cristoforetti, sul progetto Gateway per il ritorno sul nostro satellite. Perfetto dagli undici anni in poi.

Di luna in luna, Stefano Sandrelli,

Feltrinelli Kids, 13 euro

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA