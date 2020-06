CINEMA, TEATRI E DISCOTECHE

Da nord a sud, la movida estiva resta la sorvegliata speciale. Dopo gli assembramenti notturni che hanno scatenato polemiche negli ultimi giorni, molti Comuni (Milano in testa) hanno imposto il divieto di vendita di bevande da asporto dopo le 21. Nei locali, anche quelli aperti fino a tardi, resta l'obbligo di servire i clienti solo ai tavoli. Le discoteche vanno verso la riapertura, ma con nuove modalità. In Sicilia si parte già l'8, ma con il divieto di ballare: dj alla consolle e pubblico fermo ad ascoltare. Veneto e Puglia valutano di aprire le discoteche il 15 giugno. Che è la data già fissata anche per la riapertura di cinema, teatri e luoghi di spettacolo. Anche qui con le regole anticontagio: un massimo di 200 persone, distanziate, al chiuso, e mille all'aperto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 05:01

