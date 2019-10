Cinema Palazzo sgomberato e rioccupato

Sigilli al Cinema Palazzo di San Lorenzo. Ieri mattina poco prima delle nove le porte dello stabile sono state chiuse dall'ufficiale giudiziario alla presenza degli avvocati della proprietà, la Area Domus spa, e dell'ufficiale giudiziario accompagnati solo da alcuni vigilantes privati e dal fabbro che ha saldato alcuni ingressi. L'ex cinema che affaccia su piazza dei Sanniti è stato occupato da artisti e cittadini dall'aprile del 2011 per opporsi alla realizzazione di un casinò e trasformato in uno spazio culturale molto attivo anche tra le realtà del quartiere. Infatti fin da subito decine di persone si sono riversate in piazza del Sanniti e a metà mattinata sono rientrate nello stabile da una delle porte non saldate. Lo spazio è rimasto quindi chiuso per poco tempo e la reazione della cittadinanza in difesa dello spazio culturale si è fatta subito sentire.

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

