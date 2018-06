Cinema Apollo, sopralluogo del Campidoglio per il restyling

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Aldilà del tema culturale, che arriverà in una seconda fase, c'è una priorità che è mettere in sicurezza la struttura ed effettuare la bonifica» dell'amianto. Questo il piano operativo per il Cinema Apollo tracciato dalla Presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale, Eleonora Guadagno, che questa mattina ha effettuato insieme ai membri della Commissione un primo sopralluogo presso la struttura di proprietà del comune ed abbandonata da anni. Un sopralluogo che arriva nell'ambito di un più vasto piano di monitoraggio «delle strutture cinematografiche in disuso di proprietà di Roma Capitale. Questo - spiega la Presidente Guadagno - è un secondo sopralluogo dopo quello al cinema Airone e le condizioni delle strutture sono molto similari, anche se qui siamo messi peggio perchè c'è una questione di sicurezza a livello strutturale, poiché da pochi anni si è scoperta la presenza di amianto non messo sotto guaina che mette a rischio la salute dei residenti». Quindi la priorità, come chiarito, è la messa in sicurezza della struttura e per questo, sottolinea ancora la presidente Guadagno, «abbiamo parlato con l'assessore Lemmetti e con il presidente della Commissione Bilancio Marco Terranova che si è impegnato a portare avanti questo tema affinché il milione di euro preventivato dal Dipartimento Patrimonio per gli interventi venga stanziato già in questa variazione di bilancio. Spingeremo il più possibile per dare una risposta a questo tema per poi sviluppare questi spazi».