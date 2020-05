Cinema America Le arene ritornano

Confermata la stagione estiva della manifestazione Il Cinema in Piazza, sesta edizione della rassegna che si svolge a Roma, a Piazza San Cosimato, alla Cervelletta e al Porto Turistico di Roma a Ostia.

Ad annunciarlo una nota del presidente dell'Associazione Piccolo America, Valerio Carocci. «Da settimane - dice Carocci - siamo al lavoro in silenzio per studiare le nostre possibilità di restituire, nella più totale sicurezza, serenità e dignità sociale ai territori. E vogliamo farlo attraverso le nostre proiezioni. Il nostro obiettivo è quello di opporci al distanziamento sociale, mantenendo il distanziamento fisico. Lo faremo rispettando tutte le regole di sicurezza che saranno in vigore durante il periodo della nostra iniziativa all'aperto. Un'iniziativa che, finalmente, sappiamo di poter organizzare». «Temiamo - continua - che le distanze non solo fisiche, ma anche empatiche e sociali che si sono sviluppate in questo periodo possano diventare irreversibili, lasciando ferite come disuguaglianza, conflitto, paura del prossimo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 05:01

