Cinema America, Carocci sotto scorta

La Prefettura di Roma ha assegnato la scorta a Valerio Carocci, presidente dell'Associazione Piccolo America di Roma. La decisione sarebbe maturata in seguito alle minacce ricevute dallo stesso Carocci, da quelle dei giorni scorsi a quelle di Casapound dello scorso anno.

La scorsa settimana Carocci era stato aggredito e minacciato a Trastevere, dove si svolge uno degli appuntamenti delle arene gratuite, da una persona vicina ad ambienti di estrema sinistra, poi denunciata dalla Digos. Minacce poi reiterate anche i giorni successivi, sia fisicamente sia attraverso i social network, con l'accusa ai ragazzi del Cinema America di essere amici delle guardie.

Lo scorso anno tre di loro furono addirittura picchiati da esponenti di Casapound perché indossavano una maglietta rossa dell'associazione. Per quell'episodio furono denunciati in quattro, militanti di destra sia di Casapound che di Blocco studentesco.

Friday 31 July 2020, 05:01

