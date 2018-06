Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoMaxi schermo in piazza e cinema in cuffia, a Piazza San Cosimato tornano i ragazzi del Cinema America e tornano da vincitori. Quella piazza, nel cuore di Trastevere, avrà infatti dal 2 luglio la sua arena cinematografica, la stessa che da tre anni accende l'estate trasteverina strappando il Rione alla movida selvaggia. Un ritorno in extremis visto che, fino a ieri, la kermesse era stata cancellata dal Campidoglio.Nei mesi scorsi infatti il Campidoglio ha deciso di mettere a bando quella piazza come un normale evento di estate romana, scatenando così un duro braccio di ferro con i 20 ragazzi del Piccolo Cinema America e con oltre un centinaio di artisti pronti a sostenere il cinema a Trastevere. Ma il bando pubblico è andato deserto. Da lì la decisione del Cinema America di riprendersi la piazza, stringendo un accordo con il Campidoglio: sotterrata l'ascia di guerra quindi, da entrambe le parti, la kermesse si farà. «Abbiamo riaperto un dialogo con il vicesindaco Luca Bergamo - dichiara Valerio Carocci, presidente del Piccolo Cinema America - rivendicando le nostre scelte ma ritenendo necessario metterci a disposizione di Roma. Siamo molto soddisfatti del tavolo che si è aperto in Campidoglio: non recheremo alcun disturbo per la quiete degli undici residenti che avevano protestato». Lo scontro tra il cinema di San Cosimato e il Campidoglio nasceva dalle rimostranze di un gruppo di residenti, tra cui la consigliera 5S Guerrini, che definì i vecchi film «roba da feticisti». Pace fatta, dunque, per non alzare i toni nelle 31 serate di proiezioni consecutive, due saranno con l'audio in cuffia grazie alla collaborazione con Radio Rock. Inoltre l'associazione del Cinema Americano pagherà l'occupazione di suolo pubblico evitando qualunque tipo contributo, anche solo indiretto, e la richiesta è stata già inoltrata al Municipio 1 che ha dato per ora parere favorevole . Nel mese di giugno l'arena cinematografica è partita all'interno del liceo Kennedy, a ridosso di Trastevere, ed ora è pronta a spostarsi per tornare a San Cosimato ma l'esperienza nel liceo andrà comunque avanti come integrazione al piano dell'offerta formativa. Così come vanno avanti le arene già avviate al Porto di Ostia, dove stasera arriverà Riccardo Scamarcio, e al Parco della Cervelletta che domani ospiterà Paola Cortellesi.riproduzione riservata ®