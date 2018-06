Cinema alla francese il meglio dalla Croisette

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il cartellone presenta alcuni tra i titoli più significativi del Festival francese: il vincitore della Palma d'Oro, Manbiki kazoku (Shoplifters-Un affare di famiglia) del maestro giapponese Hirokazu Kore-eda e il vincitore del Premio per la Regia dell'autore polacco Pawel Pawlikowski, Zimna wojna (Cold War). In rassegna anche Capharnaüm della regista libanese Nadine Labaki, vincitore sia del Premio della Giuria, che di quello della Giuria Ecumenica e Se rokh (3 Faces - 3 visages) di Jafar Panahi, premiato per la Migliore Sceneggiatura. Si rinnova l'appuntamento con il 71° Festoival di Cannes che porterà nellesale romane e laziali una significativa selezione di film premiati ed anteprime, in versione originale con i sottotitoli. Come l'atteso Todos lo saben (Everybody Knows) di Asghar Farhadi con Penélope Cruz e Javier Bardem e il francese En guerre (At War) di Stéphane Brizé con un carismatico Vincent Lindon.Da oggi a domenica, ingr. 7 euro, fidelity card, programma e sale su www.aneclazio.it