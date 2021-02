Cinecittà Est, agguato vicino alla scuola

Nella Capitale si torna a sparare. Addirittura nei pressi di una scuola, alla presenza di mamme e bimbi, poco prima delle ore 8. Due i sicari a bordo dello scooter che, ieri mattina, hanno infatti ferito il 41enne Aldo Paolacci in via Francesco Gentile, tra i palazzi di Cinecittà Est: dopo l'agguato hanno abbandonato il motorino e sono spariti nel nulla. Secondo la polizia, che indaga sulla sparatoria, il movente andrebbe ricercato nel passato della vittima con precedenti per rapina e droga. Per le ferite provocate dai proiettili, Paolacci è stato ricoverato in gravi condizioni.

Il tentato omicidio è avvenuto vicino al luogo dove è stato ucciso Fabrizio Piscitelli detto Diabolik e anche nei pressi di via Flavio Stilicone dove, sempre nel 2019, sono stati gambizzati Mauro Gizzi e Maurizio Salvucci. (E.Orl.)

