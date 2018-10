Cine Apollo, ok alla bonifica «Entro l'anno via l'amianto»

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Entro la fine dell'anno partirà il bando di gara per la progettazione dei lavori di bonifica dell'ex Cinema Apollo. Lo scorso luglio, grazie a una variazione di bilancio voluta dal M5s, è stato stanziato un milione di euro per la bonifica dell'amianto presente nell'edificio mentre gli studi di pre-fattibilità sono terminati il 5 settembre». Così su Fb la presidente della commissione Cultura di Roma Eleonora Guadagno. «L'amianto è presente nella copertura e nella colla di fissaggio di un secondo pavimento sovrapposto a quello originale. I lavori per la sua rimozione saranno perciò sicuramente complessi e si stima di poterli concludere entro la fine dell'anno prossimo. A fare il punto della situazione insieme a noi oggi in una commissione Cultura- Lavori Pubblici, Margherita Gatta, assessore alle Infrastrutture di Roma Capitale, i residenti dell'Esquilino e i diversi uffici coinvolti. L'amianto è presente da circa vent'anni. In una delle numerose commissioni dedicate all'argomento i cittadini ci hanno informato che l'amianto era visibile già 15 anni fa ma non è mai stato fatto nulla per rimuoverlo nonostante siano stati spesi 4 milioni di euro per acquistare l'ex Teatro».