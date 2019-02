Cina, un capodanno nel segno del maiale

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James PerugiaIl 2019 sarà l'anno del maiale. Che non è una brutta parola, anzi. Secondo la cultura asiatica le persone nate sotto questo segno - il dodicesimo dello zodiaco cinese - sono diligenti, compassionevoli e generose.Oggi è il capodanno cinese: festività che cade ogni anno in un giorno differente. E la comunità cinese in Italia è pronta a festeggiare.Dal 2 al 10 febbraio le più importanti Boutique di via dei Condotti espongono opere fotografiche di Liu Bolin, una mostra diffusa con circa 30 esemplari selezionati tra gli scatti realizzati a Roma e dedicati alla pop art. Bolin è noto per i suoi autoritratti fotografici caratterizzati dalla fusione del suo corpo con l'area circostante, attraverso un accurato body-painting. Considerato l'artista della moda e del lusso, Liu Bolin, arriverà a Roma il 7 febbraio per una performance dal vivo, con la produzione di uno scatto creato appositamente dall'artista per l'occasione, presso la Galleria Borghese. Sempre in occasione del capodanno cinese, l'opera di Pechino suonerà Turandot al Teatro Argentina, questa sera e per altre 4 serate fino a domenica. . Il 9 e 10 febbraio, infine, la comunità cinese di Roma si riunirà a Piazza Vittorio Emanuele II per celebrare insieme il Festival di Primavera (l'equivalente del nostro Natale), tra dimostrazioni di arte, calligrafia e specialità culinarie. Non mancherà la Danza del Leone: uno spettacolo di danze e canti tradizionali di bambini e adulti e presentazioni di arti marziali.