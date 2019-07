CIN CIN PROSECCO

Ida Di Grazia

L'Unesco incorona il Veneto e fa entrare nel patrimonio dell'Umanità le Colline del Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano. I 97 chilometri quadrati di declivi vitati e di borghi della Sinistra Piave diventano l'ottavo sito veneto e il 55esimo patrimonio dell'Umanità in Italia, che vanta il maggior numero di siti a livello mondiale. La proclamazione è avvenuta domenica a Baku (Azerbaigian), in occasione della quarantatreesima sessione del Comitato del Patrimonio mondiale Unesco, con delibera unanime dei 21 Stati membri del Comitato.

Chi brinda più degli altri è il governatore del Veneto, Luca Zaia che al momento della proclamazione ha lanciato un urlo di gioia mostrando con orgoglio la bandiera italiana e quella marciana: «Ci avevamo creduto sin dall'inizio ha dichiarato il governatore - D'ora in poi istituzioni, imprenditori e abitanti saranno ancor più impegnati nel conservare l'integrità di questo habitat, salvaguardandone la biodiversità e sviluppando le potenzialità attrattive».

È stato un lavoro lungo dieci anni, la candidatura, infatti era stata avviata nel 2009. Per il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli si tratta di «un altro obiettivo centrato. C'è di che esserne fieri ma è anche una grande responsabilità perché bisogna mantenere alti gli standard». La vittoria italiana è anche l'occasione per sottolineare l'importanza della tutela del made in Italy, il Prosecco è tra i prodotti italiani di maggior successo al mondo, e tra quelli che si cerca di imitare in versioni tarocche, come accade ad esempio anche al Grana e al Parmigiano.

Quella del Prosecco è «una terra dalla quale nascono i frutti che danno vita a uno dei prodotti che più caratterizza l'eccellenza del nostro made in Italy ha commentato il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Centinaio - Adesso la sfida che ci attende è quella della conservazione dei caratteri specifici e tradizionali di questo splendido territorio quale patrimonio da trasmettere alle future generazioni, a beneficio dell'intera umanità».

Tra i festeggiamenti da sottolineare quello da record organizzato dalla Coldiretti: un maxi-brindisi, di Prosecco ovviamente, con migliaia di cittadini, turisti e agricoltori presenti alla giornata conclusiva del Villaggio contadino al Castello Sforzesco di Milano.

riproduzione riservata ®

Lunedì 8 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA