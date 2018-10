CIMITERI E DEGRADO

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiLa notizia della profanazione della sua tomba di famiglia al Verano fece tanto rumore. E a un mese di distanza da quella domenica mattina, Enrico Montesano, ha incontrato la sindaca Raggi.«Abbiamo avuto un colloqui proficuo - spiega l'attore - e io ho portato avanti quella che ho ribattezzato come operazione cimiteri. Di cosa si tratta? Semplice, non è possibile che un campo santo come il Verano sia vigilato da appena 40 telecamere. Non è tollerabile, ne servirebbero almeno il triplo».Ma Montesano, da amante vero di Roma, ha espresso tutte le sue perplessità alla prima cittadina: «Mi ha detto che Roma versa in una condizione difficile per i tagli ai fondi - continua l'artista - e della burocrazia che blocca mesi e mesi di lavori. Io gli ho semplicemente esprsso il disagio da cittadino che ha subito una violenza. Perché vedere oltraggiata la tomba di mamma mi ha fatto male, malissimo. Ho consigliato di reintrodurre la figura del giardiniere del cimitero, uno che curava ogni angolo del Verano. Ma serve uno sforzo da parte di tutti. In primis anche da noi cittadini. In questo senso la associazioni che si occupano del decoro fanno un ottimo lavoro. Queste realtà vanno incentivate e coccolate».Montesano ha fatto anche le sue rimostranze riguardo ai vigili: «Sono una figura fondamentale, ma devono vigilare, non essere multatori per fare cassa. Altrimenti vengono visti come nemici, quando invece devono tornare ad essere amici della nostra amata Roma».