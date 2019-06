Cielo azzurro e caldo estivo, Roma si lascia finalmente alle spalle il mese di maggio tra i più freddi e piovosi della storia. La pioggia, che ha caratterizzato il mese di maggio appena concluso, ha trascinato portato con sé temperature basse ben al di sotto della media stagionale. E le statistiche parlano chiaro segnando il mese di maggio del 2019 tra i 5 più piovosi dal 1782 ad oggi. Non solo, è stato anche il mese di maggio più freddo degli ultimi 237 anni, dopo il 1991. «La media prevede per il mese di maggio - spiega Massimo Ciccazzo, segretario dell'Associazione Bernacca - 11,7 gradi di minima e 23 gradi massima. Nel 1991 si registrano rispettivamente 8,6 gradi e 18,9 gradi. Resta il livello più basso ma subito dopo viene il maggio di quest'anno con 10,6 gradi di minima e 19,1 di massima. Abbiamo inoltre rilevato un record assoluto con il giorno di maggio più freddo della storia per quanto riguarda le massime: il 15 maggio con 11,9. Nei prossimi giorni, fino a mercoledì, avremo sole e temperature alte».(L. Loi.)

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

