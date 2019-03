Ciclista travolto e ucciso a Tor Vergata

Ancora sangue sulle strade di Roma: un ciclista di 72 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto in zona Tor Vergata. Si tratta della ventiquattresima vittima di incidenti stradali a Roma e dintorni dall'inizio dell'anno. Intanto, si è costituito il pirata della strada che lunedì aveva travolto e ucciso un motociclista, per poi abbandonare l'auto e fuggire a piedi.

L'incidente è avvenuto ieri mattina, poco dopo le 10.15, in viale dell'Archiginnasio, nei pressi dell'università di Tor Vergata, tra le due rotatorie situate lungo la strada che conduce verso Frascati. Il ciclista 72enne è stato investito e travolto da una Mini Cooper guidata da un 25enne, che dopo lo schianto si è fermato per prestare soccorso. Per l'anziano, però, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto sono giunti gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il giovane automobilista è stato poi portato in ospedale per gli esami tossicologici del caso. Con la morte dell'uomo investito ieri a Tor Vergata, salgono a 24 le vittime di incidenti stradali nella provincia di Roma dall'inizio dell'anno, di cui tre ciclisti.

Nel frattempo, il pirata della strada che nel tardo pomeriggio di lunedì sera aveva travolto e ucciso il 55enne Roberto Poltronieri si è presentato in caserma dai carabinieri, accompagnato dal suo legale, per costituirsi. Si tratta di un 42enne originario dello Sri Lanka, regolarmente residente in Italia, arrestato e denunciato per fuga e omissione di soccorso. L'uomo, che si trovava a bordo di una Ford Fiesta insieme ad un conoscente, dopo aver travolto e ucciso il centauro sulla via Cassia, tra La Giustianiana e La Storta, era fuggito a piedi, abbandonando l'auto in mezzo alla strada. Nell'incidente tra la Ford Fiesta e l'Honda SH 150 condotto da Roberto Poltronieri era rimasto coinvolto anche un terzo veicolo, guidato da un uomo di 28 anni, che per primo aveva allertato i soccorsi. Del responsabile, però, si erano perse le tracce, fino a ieri mattina, quando l'uomo si è costituito confessando l'accaduto: le forze dell'ordine erano riuscite a risalire al domicilio del cingalese, senza tuttavia trovarlo in casa.(E. Chi.)

