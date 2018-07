Ciclista travolto da un mezzo Ama

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il numero di incidenti che si registrano nella Capitale è ormai vicino al bollettino di guerra. Molti mezzi in circolazione, traffico impazzito e strade dissestate stanno alzando enormemente la media dei sinistri e purtroppo anche delle vittime, che secondo recenti rilevamenti dall'inizio di quest'anno sono 83, con un incremento del 18,5 per cento rispetto al precedente.Spesso a farne le spese sono i viaggiatori su due ruote (a motore e pedale che siano) come purtroppo accaduto a un ciclista di 30 anni, Jonathan Ramirez Rojas, che ieri mattina ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto all'altezza del deposito dell'Ama. La vicenda e le dinamiche sono ancora da chiarire, con le forze dell'ordine che si sono recate sul luogo per gli accertamenti, ma sembra che l'uomo durante la sua ultima corsa si sia scontrato con un mezzo dell'Ama che faceva rientro in deposito. Sempre durante la mattina si sono registrati altri problemi nella trafficata via Salaria, dove un'auto si è ribaltata provocando solo un ferito lieve, mentre un altro veicolo è andato in fiamme all'altezza dell'Aeroporto dell'Urbe.Le complicazioni non mancano e la circolazione va a singhiozzo: secondo Astral Infomobilità si sono registrate lunghe code anche sulla strada da Settebagni a Prati Fiscali con ripercussioni sulla diramazione Roma nord dall'incrocio con la Salaria al Grande Raccordo Anulare.(D. Bar.)riproduzione riservata ®