CICLISMOPorte conquistail Giro di SvizzeraL'australiano Richie Porte ha vinto il Giro della Svizzera. Il portacolori della BMC si è imposto in classifica davanti al danese Jakob Fuglsang (Movistar), secondo a 1'12, e allo spagnolo Enric Mas (Quick Step Floors) che chiude terzo a 1'20. primo degli italiani Diego Ulissi (Uae Team Emirates), che ha chiuso 9° a 2'27. Ieri, nella frazione conclusiva a cronometro di Bellinzona (34 km) il successo è andato all'elvetico Stefan Kung (BMC) che ha preceduto il danese Andersen (Sunweb) di 19 e lo statunitense Van Garderen di 26 (11mo Ulissi a 48).BASKETMilano, il gm Portaluppiaddio dopo lo scudettoColpo di scena in casa EA7 Milano. All'indomani della festa per la conquista del 28esimo titolo, il general manager degli ultimi tre scudetti, Flavio Portaluppi, lascerà l'Olimpia. Nel ruolo di direttore sportivo verrà promosso Alberto Rossini, finora team manager del club. Portaluppi sarà operativo all'Olimpia ancora per qualche giorno: domani infatti sarà protagonista a Barcellona di un board di Eurolega. A quanto si apprende, la decisione di separarsi è stata consensuale ed è maturata un paio di mesi fa. Portaluppi da giocatore dell'Olimpia ha vinto uno scudetto, una Coppa Korac e una Coppa Italia; da dirigente, in sei stagioni, ha conquistato tre scudetti, due supercoppe e due coppe Italia.