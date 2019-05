CICLISMO

Giro: Peters vince,

Carapaz in rosa

Il francese Nans Peters ha vinto per distacco la 17/a tappa del 102o Giro d'Italia di ciclismo, da Commezzadura (Trento) ad Anterselva (Bolzano), lunga 181 chilometri. L'ecuadoriano Carapaz guadagna 7 su Nibali e resta in maglia rosa, con 1'54 sul siciliano secondo; terzo Roglic.

CALCIO

Mondiali under 20:

Italia-Giappone 0-0

Finisce 0-0 l'ultima sfida del girone eliminatorio dell'Italia al Mondiale under 20 in Polonia. Gli azzurrini con questo pareggio concludono al primo posto il proprio raggruppamento.

TENNIS

Roland Garros:

cade Berrettini

Matteo Berrettini saluta il Roland Garros. A battere il 23enne romano è stato il norvegese Casper Ruud, ventenne di Oslo, in tre set, per 6-4 7-5 6-3, in due ore e 21 minuti di gioco. Al terzo turno affronterà Federer. Anche il campione uscente, lo spagnolo Nadal, numero 2 del mondo, approda al terzo turno.

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA