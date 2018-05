Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CICLISMOGiro: oggi tappa a Farindola,nei luoghi del terremoto 2017Oggi è in programma la 10a tappa del Giro d'Italia, con partenza da Penne (Pescara) e arrivo a Gualdo Tadino (Perugia), la più lunga con i suoi 244 chilometri. Il percorso è stato ulteriormente allungato di cinque chilometri dagli organizzatori, visto che in un primo momento era di 239 chilometri. La corsa, con il britannico Simon Yates in maglia rosa, passerà da Farindola uno delle cittadine colpite dal terremoto del 2017.FRANCIATuchel è il nuovo tecnicodel Paris Saint GermainThomas Tuchel è il nuovo allenatore del Paris Saint Germain. Lo ha annunciato il club francese su Twitter. Il 44enne tedesco, ex tecnico del Borussia Dortmund, ha firmato un contratto biennale.