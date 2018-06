Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CICLISMOGiro del Delfinato:male Nibali solo 59°Michal Kwiatkowski ha vinto il prologo del Giro del Delfinato, una crono individuale lunga 6,6 chilometri e disputata per le strade di Valence. Gianni Moscon 3° e primo degli italiani. Male Vincenzo Nibali al rientro: solo 59° a 24.GINNASTICA RITMICAItalia, secondo oroagli EuropeiNuova impresa delle azzurre della ginnastica ritmica. Le Farfalle di Emanuela Maccarani, campionesse del mondo in carica nei 5 Cerchi, hanno conquistato la medaglia d'oro anche agli Europei, esibendosi sulle note del Lago dei Cigni.ARGENTINAL'ex ct BilardoricoveratoCarlos Bilardo, 80 anni, ct dell'Argentina campione del mondo nel 1986, ricoverato in una struttura di Buenos Aires, a causa di un «forte quadro depressivo».