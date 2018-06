Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CICLISMODelfinato: vince Impey,Nibali in gruppoIl sudafricano Daryl Impey ha vinto allo sprint la prima tappa del Giro del Delfinato (domenica c'era stato il prologo a cronometro). Il sudafricano ha preceduto in volata il francese Alaphilippe e il tedesco Ackermann (Bora-Hansgrohe). In classifica, resta leader il polacco Kwiatkowski.CALCIO E SOLIDARIETÀNazionale dei Sosiaper il PoliclinicoUna partita d'esibizione, con raccolta fondi per il reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico Umberto I. Domenica, alle 10.30, al Team Nuova Florida ad Ardea, vince la solidarietà. E lo fa grazie all'impegno del duo Alex Bucci-Marcello Cuicchi in collaborazione con Massimo Nardi e Massimo Mori, capitano e vice della Nazionale Italiana Sosia. In campo, anche una rappresentativa di artisti tv-ex calciatori e il Team Medical Sport del Policlinico.