«Ciao, mamma Esperia!». È stato questo saluto, gridato da un tifoso della Roma, a scatenare un lungo e sentito applauso da parte di chi, ieri, era giunto a Torre Maura per l'addio a Esperia Galloni, la mamma di Antonio De Falchi, scomparsa venerdì scorso all'età di 89 anni.

Sono passati ormai 30 anni dalla morte del 18enne tifoso, avvenuta nei pressi dello stadio San Siro, prima di un Milan-Roma. Il giovane e sfortunato tifoso romanista era stato vittima di un agguato da parte di una trentina di milanisti e da allora mamma Esperia aveva portato dentro di sé un dolore insopportabile, ma sempre con una dignità e una compostezza fuori dal comune.

Nonostante l'orario scomodo' e il giorno lavorativo, diverse centinaia di tifosi della Roma si sono stretti intorno alla famiglia De Falchi per l'ultimo saluto a Esperia. Presente anche l'ex terzino giallorosso Sebino Nela, che già poco dopo la tragedia di Antonio aveva incontrato e rincuorato colei che è stata definita mamma di tutti i romanisti'. Mazzi e corone di fiori, inviati da tutti i principali gruppi della Curva Sud, sono stati deposti accanto alla bara. La dimostrazione, semmai ce ne fosse bisogno, che la tanto bistrattata tifoseria giallorossa non dimentica il dolore di una famiglia e torna a stringersi ancora una volta intorno ai fratelli di Antonio.(E. ChiÈ.)

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA