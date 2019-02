Ciampino, dopo il rogo riaperto lo scalo

Luca Calboni

Tornato a pieno regime. Lo scalo di Ciampino, dopo essere stato costretto alla chiusura a causa del principio di incendio che ha paralizzato l'attività dello scalo aereoportuale di Roma sud, ha ottenuto l'agibilità. Nella giornata di martedì infatti, alle prime ore della mattina, lo scalo capitolino era stato invaso dal fumo: erano circa le 7.30 quando, nei locali interrati destinati a magazzino dato in gestione a una azienda esterna (la Ecofast), era scoppiato un incendio il cui fumo, attraverso una intercapedine, aveva inondato i corridoi. Nessun danno, ma aeroporto parzialmente chiuso per quasi tutta la giornata.

Aeroporti di Roma, che gestisce gli scali aeroportuali della Capitale, sperava di non dover chiudere il Giovan Battista Pastine per la giornata di ieri. Eppure l'Enac - l'ente che si occupa di aviazione civile - aveva costretto alla sospensione di atterraggi e decolli: Asl ed Enac infatti non avevano dato il via libera a causa della scarsa qualità dell'aria all'interno del terminal.

I disagi causati hanno riguardato i passeggeri di una cinquantina fra decolli e atterraggi, che sono stati dirottati tutti quanti verso l'aeroporto Leonardo da Vinci: Fiumicino ha praticamente dedicato esclusivamente il Terminal 3 ai voli inizialmente diretti a Ciampino. Per lenire i disagi ai viaggiatori, AdR ha anche predisposto per tutta la giornata ben cinque navette circolari sul tragitto fra Ciampino e lo scalo di Fiumicino: un servizio no-stop dedicato a chi aveva lasciato alla partenza l'auto al parcheggio dell'aeroporto chiuso o a chi si era erroneamente diretto al G.B. Pastine inconsapevole della sua chiusura.

Fortunatamente da oggi entrambi gli aeroporti torneranno al normale servizio civile: il Giovan Battista Pastine di Ciampino infatti ha ricevuto ieri pomeriggio il via libera alla riapertura da parte dell'Enac, a sua volta autorizzata anche dall'Asl. È la stessa Aeroporti di Roma a confermare la riapertura, in seguito «alla conferma sull'assoluta normalità della qualità dell'aria che i rilievi del Cnr avevano accertato ieri, dopo il principio d'incendio di alcune buste e cartoni in un magazzino affidato a una ditta esterna; principio d'incendio identificato e spento in circa 1 minuto alle 7,30 di ieri (mercoledì, ndr)». La stessa AdR aveva annunciato di voler presentare alla Procura della Repubblica una denuncia contro ignoti per incendio doloso o colposo, sentendosi parte lesa.

La normale attività dello scalo è ripreso dalla tarda serata di ieri, quando alcuni voli sono ritornati ad atterrare normalmente a Ciampino, a partire dalle 22 circa.

